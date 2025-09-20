Сенаторы США предложили передавать Украине замороженные активы России

Согласно документу, Вашингтон должен каждые 90 дней выделять Киеву не менее 250 млн долларов, полученных от конфискации средств РФ.

Кроме того, администрации поручается активно убеждать союзников — страны ЕС, Канаду и Японию — также направлять Украине не менее 5% замороженных российских активов (около 15 млрд долларов) с той же периодичностью.

Законопроект требует от Белого дома предоставлять отчеты об объемах российских суверенных активов за рубежом, подчеркивая, что большая часть из 300 млрд долларов замороженных средств находится в Европе, включая 210 млрд в бельгийском Euroclear.

Российский МИД ранее предупреждал о незамедлительной реакции на конфискацию активов.

