Сенатор Вэнс: риск ядерной войны сегодня высок как никогда

Соединенные Штаты стремительно двигаются в сторону ядерного конфликта после одобрения для Киева со стороны президента Джо Байдена бить по российским территориям американским оружием, заявил сенатор Дэвид Вэнс, пишет РИА Новости .

«Мне кажется, что сейчас риск ядерной войны выше, чем когда-либо на моей памяти. Байден бездумно идет к третьей мировой войне», — написал он в соцсетях.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп назвал ядерное оружие крупнейшей угрозой человечеству. Он не согласился с позицией нынешнего главы Джо Байдена, утверждающего, что «величайшей экзистенциальной угрозой» является глобальное потепление. Однако ядерное оружие способно нанести урон, о размерах которого «не нужно и говорить».

Глава Белого дома разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ. Президент России Владимир Путин при этом отмечал, что страны НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют».