Сенатор Вэнс: риск ядерной войны сегодня высок как никогда
Соединенные Штаты стремительно двигаются в сторону ядерного конфликта после одобрения для Киева со стороны президента Джо Байдена бить по российским территориям американским оружием, заявил сенатор Дэвид Вэнс, пишет РИА Новости.
«Мне кажется, что сейчас риск ядерной войны выше, чем когда-либо на моей памяти. Байден бездумно идет к третьей мировой войне», — написал он в соцсетях.
Ранее бывший американский президент Дональд Трамп назвал ядерное оружие крупнейшей угрозой человечеству. Он не согласился с позицией нынешнего главы Джо Байдена, утверждающего, что «величайшей экзистенциальной угрозой» является глобальное потепление. Однако ядерное оружие способно нанести урон, о размерах которого «не нужно и говорить».
Глава Белого дома разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ. Президент России Владимир Путин при этом отмечал, что страны НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют».