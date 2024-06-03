Трамп назвал ядерное оружие крупнейшей угрозой человечеству

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Ядерное вооружение стало главной угрозой в сегодняшнем мире, а не глобальное потепление, о котором говорит хозяин Белого дома Джо Байден, утверждает бывший американский президент Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости .

«Я думаю, что ядерное оружие является крупнейшей угрозой, а не глобальное потепление», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Байден, по его словам, называет глобальное потепление «величайшей экзистенциальной угрозой», тогда как ядерное оружие может нанести урон, о размерах которого «не нужно и говорить».

«Это будет полное уничтожение, и это настоящая угроза», — резюмировал Трамп.

Ранее бывший американский лидер пообещал Хабибу Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине. Они встретились после боя россиянина Ислама Махачева с американцем Дастином Порье.