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Сенатор Уорнер: США не обнаружили доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Американский сенатор Марк Уорнер заявил, что Национальная разведка Штатов не смогла обнаружить доказательств работы специалистов в Иране над созданием ядерного вооружения, сообщает RT .

Он рассказал об этом в эфире MSNBC.

Как напомнил сенатор, в марте директор нацразведки Тулси Габбард говорила, что Иран не делает ничего для создания бомбы.

«И в понедельник на этой неделе мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились», — подчеркнул Уорнер.

Ранее Израиль заявил, что разрабатывает альтернативный сценарий с применением сил спецназначения. Коммандос готовы проникнуть на охраняемый объект, предположительно, ядерный комплекс Ирана, если Штаты откажутся от применения сверхмощной авиабомбы GBU-57.