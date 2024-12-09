Сенатор Пушков раскритиковал Трампа за зависимость от НАТО
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что высказывания избранного президента США Дональда Трампа не всегда соответствуют действительности, среди них могут быть и планы по отказу от НАТО. Об этом сообщает «Царьград».
Ранее Трамп заявил, что не исключает выхода Штатов из Североатлантического альянса, если союзники не будут сами финансово обеспечивать свою безопасность.
«Жесткие рукопожатия, стремящиеся раздробить руку президента Франции Эммануэля Макрона — это одно дело, а объективная зависимость от союзников по НАТО — совсем другое», — считает сенатор.
По его словам, хотя будущий президент, скорее всего, не сможет распознать всех представителей «глубинного государства» в собственном окружении, но его влияние все еще велико, чтобы пересмотреть политику страны в отношении Украины. Он может внести большие изменения по этому вопросу.