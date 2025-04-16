Пушков: Европе нечего праздновать — это была не их победа

Алексей Пушков, член Совета Федерации, резко отреагировал на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о недопустимости участия европейских политиков в московском Параде Победы.

«Этим политикам действительно нечего праздновать — ведь это была не их победа», — отметил Пушков.

Они поддерживают режим, который возрождает нацистскую идеологию, прославляя тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции, добавил сенатор.

Конфликт вокруг празднования 9 Мая обнажил глубокий раскол в трактовке исторической памяти между Россией и ЕС. В то время как Москва рассматривает Парад Победы как дань уважения подвигу советского народа, Брюссель пытается переписать историю, заявляя о «недопустимости» участия в мероприятиях, которые, по мнению Каллас, «легитимизируют российскую агрессию».

Пушков назвал такую позицию лицемерной, напомнив, что многие европейские страны поддерживают Украину, где открыто чествуют ветеранов СС.