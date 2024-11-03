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Сенатор Совфеда России Сергей Перминов заявил, что слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности страны к мирному урегулированию конфликта — это только попытка демонстрации, они направлены на другие государства. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее Ермак в материале для латвийского LSM отметил, что главным условием завершения конфликта должен стать полный вывод ВС РФ из страны.

«Мнение главы офиса руководителя соседнего государства следует рассматривать как попытку демонстрации третьим странам „готовности к некоему процессу возможного урегулирования на каких-то условиях“», — сказал сенатор.

По его словам, подобных заявлений от Киева было уже много. При этом на деле важны практические шаги, а не публичные заявления.

Перминов напомнил, что условия завершения украинского конфликта были четко обозначены президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, в прошлом месяце Ермак заявил, что выборы главы государства на Украине пройдут сразу, как завершится вооруженный конфликт с РФ.