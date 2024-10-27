Андрей Ермак рассказал, когда на Украине состоятся президентские выборы

Выборы президента Украины состоятся сразу после того, как завершится вооруженный конфликт с Россией, такое заявление сделал глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет РИА Новости .

«(Выборы пройдут — ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну», — заявил Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани заявил, что Украина не хочет вести мирные переговоры с Россией, так как после отмены режима военного положения придется выбирать нового лидера страны, а к этому власти, вероятно, не готовы.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но президентские выборы отложили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. По мнению Зеленского, вопрос выборов для текущего положения дел «несвоевременный».