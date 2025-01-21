Сенатор ответил, как Трамп будет взаимодействовать с Украиной

Косачев: Трамп понимает, что с Украиной можно общаться лишь уведомительно

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что новый президент США Дональд Трамп понимает, что с Украиной и Европой «можно взаимодействовать лишь уведомительно». Он заметил, что в инаугурационной речи республиканца не упоминалась Украина, а «только обсуждались ненужные Америке войны», сообщает «Царьград» .

Трамп не сможет прекратить украинский конфликт без договоренностей с Россией, уверен сенатор. По мнению Косачева, новой администрации США также не помогут ультиматумы и новые антироссийские санкции, ведь команда экс-президента Джо Байдена «достигла своего предела в этом вопросе».

«Но Дональду Трампу предстоит выбор между переговорами с позиции силы или, напротив, с позиции здравого смысла, который включал бы и учет американских интересов», — добавил вице-спикер Совета Федерации в своем Telegram-канале.

Между тем новый глава США приостановил иностранную помощь Украине и другим странам на 90 дней.

