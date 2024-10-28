Сенатор от Крыма Карякин: на Украине много людей поддерживают Россию

Сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин заявил, что осталось много людей, которые желают победы России в СВО, однако они не могут выражать свою позицию, пишет РИА Новости .

«… там есть много и пророссийских людей, которые нас ждут и желают нам победы, просто они не могут афишировать свою позицию», — сказал он, отвечая на вопрос, общается ли он со спортсменами и политиками на Украине

По его словам, с начала СВО у него разладились отношения с некоторыми украинскими спортсменами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине. Это, по словам главы государства, объясняется в том числе тем, что Москва думает о своих военных.