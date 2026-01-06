Американский Госдеп на официальном сайте назвал западное полушарие исключительно американским. Сенатор Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале отметил, что это кричащее противоречие всем нормам и правилам.

«Возникает вопрос: а как к этому отнесутся бывшие колониальные державы из Европы, на языках которых говорит подавляющее большинство государств западного полушария? Ведь именно в силу исторических и языковых причин эти (в прошлом) державы и имеют с государствами западного полушария свои, не менее особые связи», — отметил сенатор.

Косачев отметил, что будет интересно посмотреть на комментарии на официальных сайтах министерств иностранных дел Испании, Франции, ФРГ, Великобритании и Италии.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что США опять присвоил право действовать в Западном полушарии по принципу «Дикого Запада». Но неизвестно, не станет ли эта операция новой катастрофой в долгосрочной перспективе.

