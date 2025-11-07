Сенат США отклонил резолюцию военных действиях против Венесуэлы

Сенат США большинством голосов отклонил резолюцию, которая требовала прекращения использования военных сил против Венесуэлы без официального разрешения конгресса, сообщает РИА Новости .

Запрет на проведение несанкционированных военных операций поддержали 49 сенаторов, однако 51 голос оказался против.

Инициатива была выдвинута демократами, но нашла одобрение и у части республиканцев. Резолюция S.J.Res.90 предписывала вывод американских вооруженных сил с территории Венесуэлы или из боевых действий против нее, если такие операции не были санкционированы законодательной властью.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о политическом будущем главы Венесуэлы.