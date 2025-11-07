Сенат США отклонил резолюцию военных действиях против Венесуэлы
Конгресс США выступил против военной операции в Венесуэле
Сенат США большинством голосов отклонил резолюцию, которая требовала прекращения использования военных сил против Венесуэлы без официального разрешения конгресса, сообщает РИА Новости.
Запрет на проведение несанкционированных военных операций поддержали 49 сенаторов, однако 51 голос оказался против.
Инициатива была выдвинута демократами, но нашла одобрение и у части республиканцев. Резолюция S.J.Res.90 предписывала вывод американских вооруженных сил с территории Венесуэлы или из боевых действий против нее, если такие операции не были санкционированы законодательной властью.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался о политическом будущем главы Венесуэлы.