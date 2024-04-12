Семенов: опыт использования ПВО в вносится в программы подготовки курсантов

Опыт применения средств ПВО в ходе СВО на Украине оперативно вносится в программы подготовки курсантов, заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семенов в интервью «Красной звезде» .

Он уточнил, что обучающая система для офицеров войск противовоздушной обороны вместе с формированием фундаментальных практических и теоретических знаний построена на принципе «обучать тому, что необходимо в условиях ведения боевых действий».

«Так было с момента начала участия ВКС России в военной операции в Сирии, когда полученная практика изучалась в наших вузах. Опыт использования ПВО в специальной военной операции также оперативно вносится в программы подготовки курсантов», — указал Семенов.

Также замглавкома ВКС добавил, что на СВО «плечом к плечу с нашими офицерами» выполняют задачи и преподаватели вузов, которые имеют возможность «вживую апробировать теоретические выкладки».

Ранее за ночь 11 апреля российские системы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над шестью регионами страны. Позже Киев вновь попытался атаковать объекты в РФ дронами, однако все четыре беспилотника были сбиты в Белгородской и Брянской областях.