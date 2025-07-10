Semafor: смена подхода Трампа по Украине может быть частью стратегии

Соратники американского президента Дональда Трампа полагают, что недавние изменения в его политике в отношении украинского конфликта являются, вероятно, частью переговорной стратегии, а не разворотом в сторону Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Semafor.

Отмечается, что Трамп после паузы в поставках американских вооружений Украине пообещал отправить Киеву больше оружия. Потом СМИ сообщали, что среди поставок будут ракеты-перехватчики для Patriot.

По мнение источников издания, президент США направляет своего рода закодированные послания обеим сторонам конфликта о том, что «все возможно, если они не пойдут на уступки».

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует применять поставки военной помощи для Украины в качестве рычага давления на главу страны Владимира Зеленского. Так его могут принудить подписать соглашение по завершению конфликта с Россией.