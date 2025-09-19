«Сдвиг тектонический»: эксперт оценил резолюцию МАГАТЭ по Украине

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что принятие антироссийской резолюции МАГАТЭ по Украине наглядно показывает «тектонический сдвиг в глобальной политике», несмотря на формальное одобрение, сообщает RT .

«Рекордные 46 воздержавшихся — включая таких ключевых игроков, как США и Венгрия, — это яркий симптом распада однополярного мира», — сказал эксперт.

По его словам, это явный показатель поражения западной дипломатии: мировое сообщество больше не желает мириться с политикой двойных стандартов и внедрением чужих норм.

Он отметил, что с уверенностью можно констатировать: мир разделился на тех, кто по-прежнему придерживается устаревшей модели принуждения, и на тех, кто отдает предпочтение суверенитету и ведению переговоров.

Генеральная конференция МАГАТЭ проходит с 16 по 19 сентября в Вене. Главной темой для обсуждения стала обстановка, сложившаяся на украинских атомных электростанциях и других объектах ядерной энергетики.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.