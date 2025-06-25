SCMP: Си Цзиньпин не поедет на встречу БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро

Председатель Китая Си Цзиньпин не посетит встречу БРИКС в бразильском городе Рио-де-Жанейро. 17-й саммит организуют 6-7 июля в этом мегаполисе, рассказали South China Morning Post (SCMP) источники, сообщает РИА Новости .

Си Цзиньпин планирует отправить кого-то из высокопоставленных политиков с делегацией вместо себя. Скорее всего, ее возглавит премьер Госсовета Китая Ли Цян.

Председатель КНР не хочет посещать саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро потому, что он уже два раза проводил встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой меньше, чем за год. Так, лидеры виделись на саммите G20 и во время госвизита Си Цзиньпина в южноамериканскую страну.

БРИКС — межгосударственное объединение. В 2006 году его создали Бразилия, РФ, Индия и Китая. В 2011 году к организации присоединилась ЮАР. С начала 2024 года в БРИКС вступили ряд государств.

Ранее страны межгосударственного объединения выступили за создание на Ближнем Востоке зоны, которая свободна от ядерного оружия. Также в ней не должно быть иного оружия массового уничтожения.