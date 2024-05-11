СБУ заявила о предотвращении теракта в Киеве на 9 мая

Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко заявил, что ведомство предотвратило планировавшиеся на 9 мая теракты на территории Киева. Об этом сообщает РБК .

Он уточнил, что исполнители теракта задержаны с поличным. Еще специалисты собрали доказательства того, что теракт готовили русские.

Больше никаких подробностей дела представитель СБУ не сообщил.

Ранее в мае СБУ заявляла о задержании двух полковников Управления госохраны страны, которых подозревают в подготовке покушения на представителей украинских властей, в том числе и на президента Владимира Зеленского и главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова*. Их якобы курировали из ФСБ РФ.

* внесен в России в список террористов и экстремистов.