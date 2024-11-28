SBS: Украина просит Южную Корее продать ей оружие

сегодня в 05:33

В Сеуле настороженно восприняли просьбу Киева об оружии

Правительство Южной Кореи, вероятно, отказало Украине в продаже оружия, пишет RT со ссылкой на SBS.

Делегация Киева во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым попросила Южную Корею предоставить ВСУ ракетные комплексы, системы ПВО и боеприпасы.

«Известно, что наше правительство выразило возражение», — указано в статье.

Ранее сообщалось, что Южная Корея могла передать оружие Киеву транзитом через США.