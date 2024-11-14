Политолог Марков: Южная Корея врала о том, что не передавала оружие Киеву

Правительство Южной Кореи очень сильно лукавит о том, что не поставляла украинской армии оружие и боеприпасы, сообщил РИАМО политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Надо сказать, что руководство Южной Кореи врет, когда говорит, что они до сих пор не передали украинскому режиму оружие. Дело в том, что они (Южная Корея — ред.) передали оружие не напрямую Украине, чтобы не злить Россию. Они дали большой объем артиллерийских снарядов США. А США эти же объемы снарядов передали украинской армии. Вот такая комбинация», — рассказал Марков.

Он отметил, что украинская армия сейчас воюет формально американскими боеприпасами, а фактически корейскими. По мнению Маркова, в настоящее время руководство Южной Кореи задумалось над осмысленностью поддержки Киева, на фоне риторики американских республиканцев о необходимости скорого завершения конфликта.

Ранее СМИ сообщали, что Южная Корея предоставит $200 млн гуманитарной помощи Украине в 2024 году. Страна также пожертвует по 50 млн долларов Всемирному банку и Европейскому банку реконструкции и развития на их проекты по оказанию помощи Украине.