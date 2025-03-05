«Сблизился с украинским коллегой»: Трамп смягчил отношение к Зеленскому

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Politico: Трамп смягчился по отношению к Зеленскому после «важного письма»

Американский президент Дональд Трамп во время выступления перед конгрессом намекнул, что сблизился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Politico.

Во время произнесения речи Трамп сказал, что получил «важное письмо» от украинского президента. В нем Зеленский якобы сказал спасибо США за поддержку Украины.

Также лидер киевского режима пообещал «работать под руководством Трампа» для достижения перемирия. Президент США сказал, что ценит это послание.

Politico считает, что эта риторика Зеленского отличается от той, которая произошла на встрече в Белом доме 28 февраля.

Ранее Трамп провел параллель между тратами США на Украину и отнятой конфетой у малыша.