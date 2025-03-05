Трамп провел параллель между тратами США на Украину и отнятой конфетой у малыша
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед конгрессом сказал, что легкость, с которой его предшественника Джо Байдена уговорили передать Украине огромное количество бюджетных денег США в качестве военной помощи, сравнима лишь с тем, как просто у ребенка отбирают конфету. Об этом сообщает ТАСС.
Американский президент добавил, что США потратили на помощь Украине 350 млрд долларов. При этом Европа отправила Киеву всего 100 млрд. Между объемами помощи огромная разница.
«Это как отнять конфету у ребенка», — отметил Трамп.
При этом Соединенные Штаты от Украины и России отделяет океан. У Европы же положение совсем иное. Поэтому прошлые власти США должны были остановиться и потребовать у Брюсселя выделить столько же денег на поддержку Киева, заключил американский лидер.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер поедут вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтон. Там они проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом.