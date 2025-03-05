Трамп провел параллель между тратами США на Украину и отнятой конфетой у малыша

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед конгрессом сказал, что легкость, с которой его предшественника Джо Байдена уговорили передать Украине огромное количество бюджетных денег США в качестве военной помощи, сравнима лишь с тем, как просто у ребенка отбирают конфету. Об этом сообщает ТАСС .

Американский президент добавил, что США потратили на помощь Украине 350 млрд долларов. При этом Европа отправила Киеву всего 100 млрд. Между объемами помощи огромная разница.

«Это как отнять конфету у ребенка», — отметил Трамп.

При этом Соединенные Штаты от Украины и России отделяет океан. У Европы же положение совсем иное. Поэтому прошлые власти США должны были остановиться и потребовать у Брюсселя выделить столько же денег на поддержку Киева, заключил американский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер поедут вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтон. Там они проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом.