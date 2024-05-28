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Саперы нашли нашли украинский схрон с «Джавелинами» в Авдеевке

Российские саперы «Центральной» группировки в процессе разминирования Авдеевки обнаружили схрон киевских боевиков с иностранными ПТРК «Джавелин», польскими минами и боеприпасами к немецкому ручному противотанковому гранатомету, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Во время проведения инженерной разведки саперы обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы „Джавелин“, польские 60-мм осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету», — рассказали в оборонном ведомстве.

Инженеры проверили тайник на наличие ловушек, после чего вывезли обнаруженные боеприпасы для последующего уничтожения.

Российские военные освободили Авдеевку 17 февраля. Киевские боевики превратили северный пригород Донецка в мощный укрепрайон.