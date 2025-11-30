Самолет ВВС США вел сбор данных о российской группировке войск

Самолет-разведчик ВС США Bombardier Artemis II, вылетевший с румынской авиабазы Михаил Когэлничану, провел многочасовой патрульный полет над акваторией Черного моря, сообщает «Лента.ру» .

Как отметил военный аналитик Игорь Коротченко, основной задачей миссии было определение возможностей российских радиоэлектронных средств и классификация перехваченных данных систем боевого управления.

Это уже не первый подобный полет — аналогичный рейс был зафиксирован 7 сентября. После выполнения задания самолет вернулся на базу в Румынии.

Специально модифицированный для радиоэлектронной разведки борт способен перехватывать и расшифровывать сообщения на больших расстояниях.

