Самолет ВВС США вел сбор данных о российской группировке войск
Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем
Самолет-разведчик ВС США Bombardier Artemis II, вылетевший с румынской авиабазы Михаил Когэлничану, провел многочасовой патрульный полет над акваторией Черного моря, сообщает «Лента.ру».
Как отметил военный аналитик Игорь Коротченко, основной задачей миссии было определение возможностей российских радиоэлектронных средств и классификация перехваченных данных систем боевого управления.
Это уже не первый подобный полет — аналогичный рейс был зафиксирован 7 сентября. После выполнения задания самолет вернулся на базу в Румынии.
Специально модифицированный для радиоэлектронной разведки борт способен перехватывать и расшифровывать сообщения на больших расстояниях.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.