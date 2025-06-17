Саммиту G7 в Канаде угрожает вторжение

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Guardian: саммит G7 в Канаде под угрозой из-за медведей и иных диких животных

Организаторов саммита G7 в Канаде встревожила угроза со стороны медведей и иных диких животных, которые живут в округе Кананаскис. Там проводится встреча «Большой семерки», сообщает РИА Новости со ссылкой на британское СМИ The Guardian.

В последние недели произошло множество нападений гризли с двумя детенышами. В результате местные власти приняли решение закрыть доступ к части округа Кананаскис.

Через некоторое время был ограничен доступ к тропе Питера Лоухида. Там обнаружили гризли, который ел тушу.

Министерство общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Альберты рассказало изданию Globe and Mail, что у него есть «комплексная стратегия по смягчению последствий нашествия диких животных». Она должна помочь «оградить мировых лидеров от вторжения».

При организации саммита G7 в Кананаскисе, канадцам важно было учесть серьезные угрозы, которые создает местная дикая природа.