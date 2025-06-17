Саммиту G7 в Канаде угрожает вторжение
Организаторов саммита G7 в Канаде встревожила угроза со стороны медведей и иных диких животных, которые живут в округе Кананаскис. Там проводится встреча «Большой семерки», сообщает РИА Новости со ссылкой на британское СМИ The Guardian.
В последние недели произошло множество нападений гризли с двумя детенышами. В результате местные власти приняли решение закрыть доступ к части округа Кананаскис.
Через некоторое время был ограничен доступ к тропе Питера Лоухида. Там обнаружили гризли, который ел тушу.
Министерство общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Альберты рассказало изданию Globe and Mail, что у него есть «комплексная стратегия по смягчению последствий нашествия диких животных». Она должна помочь «оградить мировых лидеров от вторжения».
При организации саммита G7 в Кананаскисе, канадцам важно было учесть серьезные угрозы, которые создает местная дикая природа.