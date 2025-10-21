Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным «в ближайшем будущем», сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios, цитирующего представителя Белого дома. Ранее лидеры России и Соединенных Штатов договаривались о проведении саммите в Будапеште.

Американские журналисты добавили, что личная встреча глав дипломатий РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио так же не планируется. На днях они провели конструктивный телефонный разговор, поэтому, как утверждается, необходимости в очной встрече нет.

Ранее МИД Болгарии заявил, что страна пропустит самолет Владимира Путина, если он полетит в Будапешт на встречу с Дональдом Трампом.

