«Сама вышивала»: уехавшая Лазарева* похвасталась рубахой с украинским узором
Фото - © Сергей Соболев / Фотобанк Лори
Эмигрировавшая в Испанию телеведущая Татьяна Лазарева* записала интервью в рубашке с украинским узором. Гостем ее программы в YouTube стал бизнесмен Евгений Чичваркин*, сообщает Lenta.ru.
В ходе интервью Чичваркин** похвалил рубашку Лазаревой*, заявив, что она напоминает ему вышиванку. Телезвезда поблагодарила собеседника и рассказала о своем предмете одежды подробнее.
«Спасибо, я сама вышивала. (…) Узор украинский, конечно же», — сказала она.
Ранее налоговая закрыла юмористическое шоу «Студия О.С.П.», созданное шоуменом Михаилом Шацем** и его супругой Татьяной Лазаревой*. Последние 15 лет их материнская компания не приносила дохода, сообщали СМИ.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; внесена Росфинмониторингом РФ в реестр экстремистов и террористов.
** Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.