«Сама вышивала»: уехавшая Лазарева* похвасталась рубахой с украинским узором

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Лазарева* похвасталась перед Чичваркиным** рубахой с украинским узором

Эмигрировавшая в Испанию телеведущая Татьяна Лазарева* записала интервью в рубашке с украинским узором. Гостем ее программы в YouTube стал бизнесмен Евгений Чичваркин*, сообщает Lenta.ru .

В ходе интервью Чичваркин** похвалил рубашку Лазаревой*, заявив, что она напоминает ему вышиванку. Телезвезда поблагодарила собеседника и рассказала о своем предмете одежды подробнее.

«Спасибо, я сама вышивала. (…) Узор украинский, конечно же», — сказала она.

Ранее налоговая закрыла юмористическое шоу «Студия О.С.П.», созданное шоуменом Михаилом Шацем** и его супругой Татьяной Лазаревой*. Последние 15 лет их материнская компания не приносила дохода, сообщали СМИ.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; внесена Росфинмониторингом РФ в реестр экстремистов и террористов.

** Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.