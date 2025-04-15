ФНС окончательно закрыла шоу «Студии О.С.П.» Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой**

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла юмористическое шоу «Студия О.С.П.», созданного шоуменом Михаилом Шацем* и телеведущей Татьяной Лазаревой**. Последние 15 лет их материнская компания не приносила дохода, сообщает Mash .

Компания, известная телепередачами «33 квадратных метра», «О.С.П.» и «Хорошие шутки», прекратила работу в начале нулевых. В начале 2010-х Михаил Шац*, Татьяна Лазарева** и Сергей Белоголовцев** попытались вернуться, но безуспешно. С тех пор контора простаивала.

По результатам недавней проверки налоговой инспекции по месту регистрации в квартире директора Натальи Белоголовцевой юрлицо было официально ликвидировано.

Ранее стало известно, что Апелляционный военный суд в апреле рассмотрит жалобу на приговор Татьяне Лазаревой**. Телеведущую заочно приговорили к 6,5 годам тюрьмы по статье за публичное оправдание терроризма.

* Признан в РФ иноагентом.

** Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.