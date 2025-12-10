Сальдо: США добьются смещения Зеленского
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в США взяли курс на смещение президента Украины Владимира Зеленского и, скорее всего, этого добьются, сообщает РИА Новости.
«Кого они выставят как своего кандидата, гадать нет смысла. Однако на их скамейке запасных пока не видно особо масштабных фигур», — заявил он.
Также Сальдо добавил, что как только возможные выборы будут приближаться, то они «начнут раскрутку своих претендентов».
9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести выборы на Украине. Американский лидер считает, что у украинцев должна быть возможность выбирать главу государства.
Также, по словам Трампа, понимание о том, что Украина не станет частью НАТО, пришло уже давно.
О нелегитимности нынешнего президента Украины говорил и российский лидер Владимир Путин. Он подчеркивал, что этот нюанс может стать препятствием для заключения мирного договора. Москва хочет договориться с Киевом, но юридически в текущих реалиях это невозможно.
