Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в США взяли курс на смещение президента Украины Владимира Зеленского и, скорее всего, этого добьются, сообщает РИА Новости .

«Кого они выставят как своего кандидата, гадать нет смысла. Однако на их скамейке запасных пока не видно особо масштабных фигур», — заявил он.

Также Сальдо добавил, что как только возможные выборы будут приближаться, то они «начнут раскрутку своих претендентов».

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести выборы на Украине. Американский лидер считает, что у украинцев должна быть возможность выбирать главу государства.

Также, по словам Трампа, понимание о том, что Украина не станет частью НАТО, пришло уже давно.

О нелегитимности нынешнего президента Украины говорил и российский лидер Владимир Путин. Он подчеркивал, что этот нюанс может стать препятствием для заключения мирного договора. Москва хочет договориться с Киевом, но юридически в текущих реалиях это невозможно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.