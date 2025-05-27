сегодня в 15:08

Сальдо снял с должности главу Новокаховского округа за недостойное поведение

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале заявил, что отстранил от должности главу Новокаховского округа Виталия Гуру, который продемонстрировал «недостойное и порочащее поведение».

По словам Сальдо, Гура вел себя недостойно на Мемориале памяти Великой Отечественной войны. Из-за этого его и сняли с должности главы округа.

Также Гура состоял в партии «Единая Россия», но его членство приостановили.

Сальдо уже назначил врио Новокаховского округа. Эту должность заняла Елена Болотняя.

16 мая четыре жителя Херсонской области были убиты из-за ударов ВСУ. Противник обстрелял регион.