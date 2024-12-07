Сальдо: корейский сценарий окончания украинского кризиса неприемлем

Для РФ будет неприемлем сценарий завершения украинского кризиса, в рамках которого конфликт будет приостановлен, как в Корее. Президент России Владимир Путин отмечал, что необходим справедливый мир. Он должен обеспечить безопасность государства.

Сальдо считает, что заморозка украинского кризиса спровоцирует наращивание количества противоречий между Москвой и Киевом, поскольку это временное решение. Угрозы все еще будут оставаться. Губернатор Херсонской области считает, что единственный способ закончить кризис — добиться всех задач в рамках СВО.

У избранного президента США Дональда Трампа есть три плана окончания украинского конфликта. Один из них выдвинул будущий спецпредставитель Соединенных Штатов на Украине Кит Келлог. Он предложил заморозку по линии фронта, как на Корейском полуострове.

Ранее политолог МГУ имени М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков заявил, что, если планы стран НАТО по заморозке конфликта на Украине реальны, то речь может идти о корейском сценарии. При этом на территорию соседней страны могут отправить миротворцев.