Политолог Косоруков: НАТО хочет реализовать корейский сценарий на Украине

Если планы стран НАТО по заморозке конфликта на Украине реальны, то, видимо, речь идет о корейском сценарии и введении туда миротворцев, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее служба внешней разведки РФ (СВР) сообщила, что в Североатлантическом альянсе все больше склоняются к тому, что конфликт между Россией и Украиной необходимо заморозить. Западу нужно это, чтобы вернуть боеспособность ВСУ и попытаться устроить реванш.

«Комментировать данные СВР — дело сложное. Вопрос в том, что подобная информация, вбрасываемая в СМИ, предполагается как предупреждение нашим оппонентам: мы знаем их планы и соответственно готовы реагировать. Если планы стран НАТО реальны, то, видимо, речь идет о корейском сценарии заморозки конфликта и введении туда своих „миротворцев“», — сказал Косоруков.

Он добавил, что Запад планирует подготовить 1 млн мобилизованных, восстановить военную промышленность Украины, оказать ей поддержку и ввести НАТОвские войска. Во-первых, это не приведет к какому-либо реваншу. Качество украинских военнослужащих настолько снизилось, что о контрнаступлении речи вообще не идет.

«У Украины нет перспектив нанести России поражение даже в локальных операциях. Публикация информации СВР показывает, что Россия готова отвечать. Во-первых, процесс мобилизации 1 млн человек на Украине вызывает сомнения. С численностью населения, которая, скорее всего, уже снизилась до менее чем 20 млн (некоторые эксперты говорят об оставшихся 10 млн, из которых две трети — пенсионеры), вопрос о том, кого мобилизовывать, остается открытым. Возможно, женщин, так как других вариантов практически нет», — отметил политолог.

Косоруков уточнил, что эти мобилизованные не окажут существенного влияния на фронт.

«Во-вторых, Россия обозначила „красные черты“ для НАТО. Если на территории Украины окажутся 100 тыс. (человек — ред.) НАТОвских войск, скорее всего, представленных контингентами стран Восточной Европы, они могут стать законной целью. НАТО должно понимать, что Украина не является членом альянса. Если Россия нанесет удар по силам НАТО на территории Украины, ответа со стороны НАТО, скорее всего, не последует. Альянс это знает и понимает, поэтому вряд ли станет рисковать своими войсками», — заключил эксперт.