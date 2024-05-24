Снижение интереса к изучению украинского языка отмечается в школах Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости .

Украинский нередко используется в регионе наряду с русским для общения и делопроизводства. На территории Генического и Новотроицкого районов к этим языком используется еще и крымско-татарский.

«Сейчас наблюдается постепенное снижение интереса к изучению украинского языка среди учеников и их родителей. Украинский язык как предмет изучают ученики 1-4 классов 44 школ региона из более ста школ», — пояснил Сальдо.

Херсонская область стала российским субъектам в результате референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Киев при этом не признает его легитимность и продолжает обстрелы территорий. Сейчас ВС РФ контролируют 75% региона. Сам Херсон удерживается ВСУ.