Сакс: прокси-война между США и Россией на Украине прекратится

В ООН назвали украинский конфликт прокси-войной между США и Россией

«Дональд Трамп чётко заявил, что она должна завершиться — и она завершится на условиях, которые будут приемлемы и для США, и для России», — сказал представитель организации, назвав конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией.

Сакс добавил, что украинское правительство не владеет правами на ископаемые в стране, а, значит, не имеет права их передать США.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение с Вашингтоном о передаче прав на часть украинских месторождений.