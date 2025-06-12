Сакс: атаки на российские аэродромы организовали западные спецслужбы
В ходе интервью Такеру Карлсону американский экономист Джеффри Сакс назвал недавние удары ВСУ по стратегическим аэродромам России операцией западных спецслужб, сообщает RT.
Сакс выразил убеждённость, что подобные операции не могли быть осуществлены без координации с западными разведывательными структурами.
«Это безответственная провокация, напрямую угрожающая ядерной стабильности», — подчеркнул профессор Колумбийского университета, указав, что атаки по элементам ядерной триады приближают мир к опасной черте.
Как подчеркнул Сакс, подобные действия разрушают последние барьеры на пути к ядерному конфликту, требуя немедленной международной реакции.
Ранее Сакс заявил, что ЦРУ не доводит всю правду о своих операциях Белому дому.