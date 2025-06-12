В ходе интервью Такеру Карлсону американский экономист Джеффри Сакс назвал недавние удары ВСУ по стратегическим аэродромам России операцией западных спецслужб, сообщает RT .

Сакс выразил убеждённость, что подобные операции не могли быть осуществлены без координации с западными разведывательными структурами.

«Это безответственная провокация, напрямую угрожающая ядерной стабильности», — подчеркнул профессор Колумбийского университета, указав, что атаки по элементам ядерной триады приближают мир к опасной черте.

Как подчеркнул Сакс, подобные действия разрушают последние барьеры на пути к ядерному конфликту, требуя немедленной международной реакции.

Ранее Сакс заявил, что ЦРУ не доводит всю правду о своих операциях Белому дому.