«С удовольствием»: РФ до сих пор поставляет ядерное топливо США, заявил Путин

Россия до сих пор поставляет ядерное топливо для США, заявил президент РФ Владимир Путин. Он назвал такие контакты выгодными, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы государства на встрече с руководством общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично, они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего, с удовольствием», — рассказал Путин.

Президент также обратил внимание, что подобные связи Москвы и Вашингтона отличаются выгодой. России, считает Путин, тоже необходимо действовать прагматично и скооперировано.

«И мы должны так же действовать, очень прагматично на каждом шаге и вместе: бизнес, администрация, трудовые коллективы, как я говорил. Прислушивайтесь к ним, пожалуйста, к людям, это всегда полезно», — напутствовал российский лидер.

В ходе беседы Путин также заявил, что извинений от иностранного бизнеса, который покинул Россию, критиковал ее и поддерживал Украину, будет недостаточно для его возвращения на отечественный рынок.