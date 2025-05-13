«С удовольствием»: РФ до сих пор поставляет ядерное топливо США, заявил Путин
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Россия до сих пор поставляет ядерное топливо для США, заявил президент РФ Владимир Путин. Он назвал такие контакты выгодными, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы государства на встрече с руководством общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично, они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего, с удовольствием», — рассказал Путин.
Президент также обратил внимание, что подобные связи Москвы и Вашингтона отличаются выгодой. России, считает Путин, тоже необходимо действовать прагматично и скооперировано.
«И мы должны так же действовать, очень прагматично на каждом шаге и вместе: бизнес, администрация, трудовые коллективы, как я говорил. Прислушивайтесь к ним, пожалуйста, к людям, это всегда полезно», — напутствовал российский лидер.
В ходе беседы Путин также заявил, что извинений от иностранного бизнеса, который покинул Россию, критиковал ее и поддерживал Украину, будет недостаточно для его возвращения на отечественный рынок.