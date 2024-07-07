С Путиным можно разговаривать: немецкий журналист о московской поездке Орбана

В Германии увидели отход от «европейской линии» в поездке Орбана в Москву

В Германии увидели отход от «европейской линии» в поездке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, где он встретился с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости .

Чиновники Евросоюза с большим трудом приняли единую стратегию о безусловной поддержке Украины в конфликте с Россией, заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц в авторском материале в соцсетях.

Орбан нарушил указания евробюрократии о заморозке отношений с Москвой и встретился с Путиным, отметил журналист.

«Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы — естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать», — сделал вывод Райц.

Ранее в Москве Путин и Орбан обсудили, в том числе, и пути выхода из украинского кризиса. До этого венгерский премьер встречался в Киеве с Владимиром Зеленским.