Журналист Боуз: Зеленский знает, что после завершения конфликта с ним покончат

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что после завершения вооруженного конфликта Москвы и Киева с президентом Украины Владимиром Зеленский покончат, сообщает газета «Известия» .

«Диктатор Зеленский знает, что, как только конфликт закончится, с ним будет покончено», — написал Боуз в соцсети Х (бывший Twitter).

Журналист добавил, что в связи с этим у нелегитимного украинского лидера отсутствует мотивация для завершения конфликта с Россией.

Ранее газета The New York Times сообщала, что американские чиновники во время визита в Киев отметили плохое физическое и психическое состояние Владимира Зеленского. Глава киевского режима был измотан, напряжен и встревожен из-за провалов ВСУ.