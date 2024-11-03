«С ним покончат»: в Ирландии рассказали о судьбе Зеленского после конфликта
Журналист Боуз: Зеленский знает, что после завершения конфликта с ним покончат
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз считает, что после завершения вооруженного конфликта Москвы и Киева с президентом Украины Владимиром Зеленский покончат, сообщает газета «Известия».
«Диктатор Зеленский знает, что, как только конфликт закончится, с ним будет покончено», — написал Боуз в соцсети Х (бывший Twitter).
Журналист добавил, что в связи с этим у нелегитимного украинского лидера отсутствует мотивация для завершения конфликта с Россией.
Ранее газета The New York Times сообщала, что американские чиновники во время визита в Киев отметили плохое физическое и психическое состояние Владимира Зеленского. Глава киевского режима был измотан, напряжен и встревожен из-за провалов ВСУ.