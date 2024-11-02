сегодня в 23:05

Американские чиновники во время визита в Киев отметили плохое физическое и психическое состояние Владимира Зеленского, пишет RT со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, глава киевской администрации был измотан, напряжён и встревожен из-за провалов украинской армии на фронтах.

Он также опасается неблагоприятного для него исхода предстоящих президентских выборов в США.

«На Украине падает дух из-за натиска ВС России и опасений того, что западная поддержка и поток поставок заканчиваются», — указано в публикации.

Ранее в США в очередной раз заявили, что Москва одержит победу в украинском конфликте.