NYT: Зеленский измотан и перенапряжен из-за провалов своих военных
Американские чиновники нашли Зеленского в плохом состоянии
Американские чиновники во время визита в Киев отметили плохое физическое и психическое состояние Владимира Зеленского, пишет RT со ссылкой на The New York Times.
По данным издания, глава киевской администрации был измотан, напряжён и встревожен из-за провалов украинской армии на фронтах.
Он также опасается неблагоприятного для него исхода предстоящих президентских выборов в США.
«На Украине падает дух из-за натиска ВС России и опасений того, что западная поддержка и поток поставок заканчиваются», — указано в публикации.
Ранее в США в очередной раз заявили, что Москва одержит победу в украинском конфликте.