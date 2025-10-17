«Рыжий п******* стал Дональдом Федрычем»: Fighterbomber подвел итоги переговоров

После разговора российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа наступила «оттепель». В том числе перестала планомерно уничтожаться энергетика Украины, сообщил военный блогер Fighterbomber.

Трамп 16 октября поговорил по телефону с Путиным. После этого он анонсировал их встречу в Будапеште.

«Два президента поговорили по телефону. Этого стало вполне достаточно, чтобы: старый рыжий п******* вновь или опять стал Дональдом, свет нашим, Федрычем; в Будапеште начали красить траву в зеленый цвет и учить третий куплет гимна России», — написал Fighterbomber в своем Telegram-канале.

Он отметил, что также после разговора лидеров двух стран на Украине все приуныли.

По его словам, специалисты по американским Tomahawk также «приуныли», а вот эксперты по сбиванию самолетов номер один снова воспряли духом.