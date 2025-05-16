Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский процитировал первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, который предостерегал тех, кто пытается лгать русскому народу, сообщает РИА Новости .

Мединский дал интервью Евгению Попову в эфире программы «60 минут». Он напомнил, что Бисмарк долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, понимал Россию, изучал русский язык.

«Он всегда говорил: „Никогда не пытайтесь обмануть русских, что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим“», — процитировал Бисмарка Мединский.

Помощник президента РФ, считает, что цитата отражает историю России. Также Мединский рассказал, что российская делегация во время встречи в Стамбуле напомнила Украине условия взаимных соглашений в 2022 году. Он назвал это важной частью переговоров.

16 мая в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. Стороны достигли соглашения о новой встрече. Также они договорились подробно представить свое видение возможного прекращения огня.