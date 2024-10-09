Румыния закроет консульство в Ростове-на-Дону 14 октября

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Румыния прекратит деятельность своего консульства в Ростове-на-Дону. Она официально уведомила об этом Россию, сообщает ТАСС .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит работу 14 октября.

По словам Захаровой, Бухарест принял такое решение после того, как российская сторона в декабре 2023 году заявила о «денонсации двустороннего межправительственного соглашения об открытии упомянутого консульского учреждения».

Официальный представитель МИД РФ добавила, что правительство РФ денонсировало соглашение в связи с недружественными действиями румынских властей.

Ранее военкор Котенок сообщил о работе Bombardier Challenger 650, принадлежащего НАТО, над Румынией. По словам эксперта, самолет переоборудован под ведение электронной разведки.