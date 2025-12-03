Румыния уничтожила украинский морской дрон в Черном море

Министерство обороны Румынии заявило об уничтожении украинского морского беспилотника Sea Baby в акватории Черного моря. Дрон представлял угрозу для международного судоходства, пишет «Страна.ua» со ссылкой на заявление ведомства.

Беспилотник был обнаружен в 36 морских милях к востоку от румынского города Констанца, являющегося крупнейшим черноморским портом страны. После идентификации военные армии Румынии открыли огонь по дрону.

Инцидент произошел на фоне участившихся атак украинских морских дронов в Черном море. В течение последней недели несколько танкеров, следовавших в российские порты или из них, подверглись нападениям. Украинские СМИ связывали эти атаки с действиями Службы безопасности Украины (СБУ).