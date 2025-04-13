Руденко заявил о наличии у РФ средств для ответа Японии на недружественный курс

Недружественные действия со стороны Японии в адрес России точно не останутся без ответа. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко, у Москвы есть еще средства, которыми она может воспользоваться в случае недружественных шагов Токио, пишет ТАСС .

«Я могу заверить, что у нас еще в арсенале есть чем ответить, если Япония продолжит свой нынешний курс», — заявил Руденко.

Дипломат подчеркнул, что и прошлые недружественные действия Японии не остались проигнорированными. На данный момент Россия сделала «немало шагов» в качестве ответа. На текущий момент между странами практически заморожен какой-либо контакт на политическом уровне. Это произошло после того, как Токио поддержал санкции США против РФ.

«У нас заморожены переговоры по мирному договору и введен еще ряд некоторых мер, о которых я не хотел бы говорить», — отметил Руденко.

Ранее Япония заявила о своем намерении присоединиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала Токио предупреждение — любые шаги Японии по вопросу Украины Москва будет рассматривать как враждебные.