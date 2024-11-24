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Руденко: договор о всеобъемлющем партнерстве РФ и Ирана охватит сферу обороны

Готовящийся договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном затронет силовой блок, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Руденко не стал раскрывать детали документа, отметив, что он «будет отвечать вызовам и требованиям современности, включая оборону и безопасность».

Новое соглашение между Москвой и Тегераном существенно расширяет принятые в аналогичном документе 2001 года нормы, отметил дипломат.

Договор может быть подписан в ходе готовящегося визита президента Масуда Пезешкиана в Россию.