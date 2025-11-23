сегодня в 20:27

Рубио заявил о значительном прогрессе США и Украины по мирному плану

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американо-украинские переговоры о мирном урегулировании продвигаются вперед. Стороны уже сумели достичь значительного прогресса, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, что мы добились хорошего прогресса», — сказал Рубио.

При этом в каких именно пунктах предлагаемого Америкой мирного плана удалось достичь прогресса, не уточняется.

Рубио также заявил, что переговоры в Женеве продолжаются. США вернутся к обсуждению после дискуссии.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять мирный план об урегулировании конфликта до важного праздника — Дня благодарения, который отмечается в США 27 ноября.

