Рубио заявил о значительном прогрессе США и Украины по мирному плану
Фото - © Сенат Соединенных Штатов
23 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американо-украинские переговоры о мирном урегулировании продвигаются вперед. Стороны уже сумели достичь значительного прогресса, сообщает РИА Новости.
«Я думаю, что мы добились хорошего прогресса», — сказал Рубио.
При этом в каких именно пунктах предлагаемого Америкой мирного плана удалось достичь прогресса, не уточняется.
Рубио также заявил, что переговоры в Женеве продолжаются. США вернутся к обсуждению после дискуссии.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять мирный план об урегулировании конфликта до важного праздника — Дня благодарения, который отмечается в США 27 ноября.
