Рубио: встреча Трампа и Путина будет зависеть от переговоров в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет принимать решение о возможной личной встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным после того, как пройдут переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По словам Рубио, какое-либо решение о двусторонних переговорах Трампа и Путина в очном формате будет приниматься по итогам переговоров.

При этом госсекретарь США не уточнил никаких других подробностей.

Ранее Рубио заявлял, что российско-украинский конфликт невозможно решить в военном формате. Он уверен, что решить текущую проблему можно только дипломатическим путем.

Переговоры РФ и Украины должны были состояться в Стамбуле 15 мая, но в итоге перенесены на 16 мая.