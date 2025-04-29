Рубио вслед за Трампом пригрозил выходом США из решения украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон откажется от посреднических функций в урегулировании украинского конфликта, если в этом вопросе не наметится прогресс, пишет ТАСС . Такое заявление он сделал вслед за президентом Дональдом Трампом, который уже грозил выйти из мирных переговоров, если стороны устроят саботаж.

Рубио считает, что и Украина, и Россия должны представить конкретные предложения о том, как завершить затянувшийся конфликт. По словам американского госсекретаря, США не видят смысла в том, чтобы оставаться в роли посредника в решении украинского кризиса, если прогресс не будет заметен.

Решение об отказе от роли посредников примет сам Трамп. По словам Рубио, американский лидер озвучит свое решение, когда увидит конкретные предложения от обеих сторон конфликта.

Ранее Трамп уже заявлял, что если любая из стран начнет саботаж и будет препятствовать установлению мира, США перестанут пытаться решить конфликт.