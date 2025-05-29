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Рубио в разговоре с Лавровым приветствовал обмен пленными

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио в ходе разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости .

«Госсекретарь Рубио приветствовал состоявшийся в выходные обмен пленными по формуле 1000 на 1000 между Россией и Украиной», — сообщили в Госдепе.

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров созвонился с американским госсекретарем Марко Рубио и сообщил ему о готовности Москвы к проведению второго раунда возобновившихся прямых переговоров с Украиной по урегулированию текущего конфликта.

Лавров сообщил Рубио, что российская делегация готова снова посетить Стамбул для встречи с украинской стороной.

16 мая в Стамбуле в ходе первого раунда возобновившихся мирных переговоров РФ и Украина договорились произвести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».