Рубио: США временно приостановили действие санкций против Сирии

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США временно приостановили действие санкций против Сирии на 180 дней с целью обеспечить Дамаск электроэнергией, водой и гуманитарной помощью, сообщает РИА Новости .

По его словам, это решение стало первым шагом к новым отношениям между США и Сирией.

Рубио добавил, что Трамп в ответ ждет от Дамаска «быстрых шагов» по приоритетным направлениям политики.

Ранее Рубио заявил, что США не исключают сценарий падения нового сирийского правительства в «ближайшие недели» и возникновения «масштабной гражданской войны» в стране.

По словам главы Госдепа, открытие американского посольства в САР также задерживается по соображениям безопасности,