Рубио: США не стремились ликвидировать Хаменеи

У США не было цели сменить руководство Ирана. В том числе они не стремились ликвидировать верховного лидера республики Али Хаменеи, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает ТАСС .

Рубио отметил, что у американских военных не было задачи бить именно по иранскому руководству. Он отметил в разговоре с членом Конгресса Майком Тернером, что США в том числе «не нацеливали огонь на Хаменеи».

При этом Тернер указывает на важность того, что США «не стремились к смене режима» в исламской республике.

Он уточнил, что американские солдаты бьют по иранским военным целям.

Верховный лидер Ирана был убит в результате атак Израиля и США. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством Хаменеи.

